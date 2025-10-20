İşçi servisi ile traktör çarpıştı, 14 kişi yaralandı

Reyhanlı'da mesaiden çıkan işçileri taşıyan servis minibüsü traktörle çarpıştı. Kazada 3'ü ağır 14 kişi yaralandı.

'ın ilçesinde paketleme tesisinde çalışan işçileri taşıyan E.Ş. idaresindeki minibüs, Antakya-Reyhanlı kara yolunun Zeytindalı mevkisinde aynı istikamette ilerleyen R.K. yönetimindeki traktörle çarpıştı.
Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 14 kişi hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

