İşçi servisi, kamyonetle çarpıştı: Biri ağır 9 yaralı

Mardin’de işçi servisi kaza yaptı.



Kaza, sabah saatlerinde Mazıdağı ilçesi kırsal Ekinciler Mahallesi yakınında meydana geldi.



İşçileri taşıyan 47 ADN 692 plakalı minibüs ile plakası öğrenilemeyen kamyonet çarpıştı.



Kazada biri ağır, 9 kişi yaralandı.