İşçi servisi, kamyonetle çarpıştı: Biri ağır 9 yaralı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile kamyonet çarpıştı. Kazada biri ağır 9 işçi yaralandı.

İşçi servisi, kamyonetle çarpıştı: Biri ağır 9 yaralı

’de işçi servisi kaza yaptı.

Kaza, sabah saatlerinde Mazıdağı ilçesi kırsal Ekinciler Mahallesi yakınında meydana geldi.

İşçileri taşıyan 47 ADN 692 plakalı minibüs ile plakası öğrenilemeyen kamyonet çarpıştı.

Kazada biri ağır, 9 kişi yaralandı.

İşçi servisi, kamyonetle çarpıştı: Biri ağır 9 yaralı - 1

İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, bazı yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı.

Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Mazıdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

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