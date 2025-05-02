İşçi servisi otomobille çarpıştı: Yaralılar var

Denizli'nin Tavas ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan A.S. idaresindeki minibüs, Denizli-Muğla kara yolu Sarabat Mahallesi Tavas Makası mevkisinde refüjü aşarak karşı şeride geçti.

Karşı yönden gelen D.A. yönetimindeki otomobile çarpan minibüs devrildi.

18 KİŞİ YARALANDI

Kaza yerine, polis, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, kazada, minibüsün sürücüsü ile araçtaki 17 kişi yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.