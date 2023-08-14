İşçi servisi park halindeki TIR’a çarptı: 1 ölü,7 yaralı

Gaziantep'te fabrika işçilerini taşıyan servis aracı, park halindeki TIR'a çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 7 işçi de yaralandı.

İşçi servisi park halindeki TIR’a çarptı: 1 ölü,7 yaralı

'te Emre Çökükoğlu idaresindeki 27 ARC 789 plakalı servis aracı, Gaziantep-Nurdağı kara yolunun Sefaşehir Mahallesi yakınında park halindeki TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri gönderildi.

İşçi servisi park halindeki TIR’a çarptı: 1 ölü,7 yaralı - 1

Ekipler, servisteki işçi Cihan Kodalakoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü ve 6 işçi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kodalakoğlu'nun cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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