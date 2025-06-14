İşçi servisi park halindeki tıra çarptı: 5'i ağır 20 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bir kablo fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis minibüsü park halindeki tıra arkadan çarptı.

Kaza, akşam saatlerinde İzmir-Ankara karayolu Çepnidere Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

İzmir'deki fabrikadan çıkan işçileri taşıyan Nurettin Kocabaş yönetimindeki minibüs, yol kenarında park halindeki buğday yüklü tıra arkadan çarptı.

Kazada işçi servisindeki 20 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü Kocabaş ile 5 işçi, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.