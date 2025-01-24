İşçi servisi şarampole devrildi: 1 ölü, 14 yaralı

İstanbul'un Tuzla ilçesi Aydınlı Mahallesi Şekerpınar Çöp Yolu mevkisinde seyir halinde olan Gökhan U. idaresindeki işçileri taşıyan servis minibüsü yaklaşık 20 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı.

Kazada, hastaneye kaldırılan 15 yaralıdan Adem Aksu (51) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Kazada yaralanan 1'i ağır 14 kişinin hastanedeki tedavileri ise sürüyor.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sonucu servis minibüsü bulunduğu yerden vinçle kaldırıldı.

Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.