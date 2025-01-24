İşçi servisi şarampole devrildi: 1 ölü, 14 yaralı

İstanbul Tuzla'da işçileri taşıyan servis minibüsü, 20 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 14 kişi yaralandı.

İşçi servisi şarampole devrildi: 1 ölü, 14 yaralı

İstanbul'un Tuzla ilçesi Aydınlı Mahallesi Şekerpınar Çöp Yolu mevkisinde seyir halinde olan Gökhan U. idaresindeki işçileri taşıyan servis minibüsü yaklaşık 20 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı.

Kazada, hastaneye kaldırılan 15 yaralıdan Adem Aksu (51) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan 1'i ağır 14 kişinin hastanedeki tedavileri ise sürüyor.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sonucu servis minibüsü bulunduğu yerden vinçle kaldırıldı.

Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Bitlis'te heyecanlandıran görüntü: Musk'ın Starlink uydularının geçişi böyle izlendi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...