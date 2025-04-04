İşçi servisi şarampole devrildi: 23 yaralı
Çankırı'da fabrika işçilerini taşıyan otobüs şarampole devrildi. Kazada 23 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Çankırı-Ankara karayolunda meydana geldi. Mustafa G. yönetimindeki 18 S 0135 plakalı işçilerin taşındığı servis otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.
23 YARALI HASTANELERE KALDIRILDI
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde, 45 kişinin bulunduğu otobüsteki 23 kişinin yaralandığı belirlendi.
Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Trafik Kazası
- Ankara
- Çankırı