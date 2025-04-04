İşçi servisi şarampole devrildi: 23 yaralı

Çankırı'da fabrika işçilerini taşıyan otobüs şarampole devrildi. Kazada 23 kişi yaralandı.

İşçi servisi şarampole devrildi: 23 yaralı

Kaza, gece saatlerinde - karayolunda meydana geldi. Mustafa G. yönetimindeki 18 S 0135 plakalı işçilerin taşındığı servis otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

23 YARALI HASTANELERE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde, 45 kişinin bulunduğu otobüsteki 23 kişinin yaralandığı belirlendi.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

İşçi servisi şarampole devrildi: 23 yaralı - 1
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...