İşçi servisi tıra çarptı, 9 kişi yaralandı
24.11.2025 02:05
Anadolu Ajansı
AA
Dilovası'nda fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü tıra arkadan çarptı. Kazada 9 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, Mehmet Ali G'nin kullandığı fabrika servisi Dilovası Organize Sanayi 3. Cadde'de Ahmet A. idaresindeki tıra çarptı.
Kazada, minibüs sürücüsü ile 8 işçi yaralandı. İtfaiye ekipleri, servis minibüsünde sıkışan sürücüyü güçlükle çıkardı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Gebze, Dilovası ve Körfez ilçelerindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.