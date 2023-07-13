İşçi servisleri çarpıştı: 14 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 2 işçi servisinin karıştığı kazada 14 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşçi servisleri çarpıştı: 14 yaralı

Melikgazi ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 38 P 1756 plakalı minibüs ile 38 P 2289 plakalı midibüs çarpıştı.

Kazada servislerde bulunan 14 kişi yaralanırken, verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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