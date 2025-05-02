1 Mayıs'ta 409 kişi gözaltına alındı
Türkiye'nin dört bir yanında işçiler 1 Mayıs'ta meydanlardaydı. İstanbul'da kutlamaların merkezi Kadıköy oldu. Şişli ve Beşiktaş'ta polis Taksim'e yürümek isteyenlere müdahale etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 78 ildeki etkinlikler kapsamında; İstanbul’da 407, Tokat’ta 1 ve Van’da da 1 olmak üzere toplam 409 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Dün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ydü.
İşçilerin günlük çalışma süresinin düşürülmesi için verdiği mücadeleden doğan 1 Mayıs, dünyanın dört bir yanında bir asırdan fazladır emek ve işçi bayramı olarak kutlanıyor.
İşçi bayramında, çalışanlar sabah saatlerinden itibaren meydanlarda alanlarda toplandı. İşçiler, bayramlarını kutlayıp taleplerini seslendirdi.
İstanbul'da kutlamaların merkezi bu yıl Kadıköy'dü.
Taksim, Beşiktaş ve Şişli gibi merkezlerde ise güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı.
Mecidiyeköy'de yaşanan gerginlikte çok sayıda kişi gözaltına alındı. Bu bölgelerde polis güvenlik önlemleri aldı.
İstanbul'un yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanındaki işçiler meydanlarda taleplerini dile getirdi.
Dakika dakika 1 Mayıs meydanlarından son durum
23.50 -ŞİŞLİ VE BEYOĞLU'NDA 1 MAYIS ÖNLEMLERİ KALDIRILDI
19.20 - İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA: "409 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Etkinlikler kapsamında; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetten İstanbul’da 407, Tokat’ta 1 ve Van’da da 1 olmak üzere toplam 409 şahıs gözaltına alındı." dedi.
Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:
"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde, 78 ilimizde toplamda 286 bin 584 vatandaşımızın katılımıyla düzenlenen 212 etkinlik tamamlandı.
Etkinlikler kapsamında; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetten İstanbul’da 407, Tokat’ta 1 ve Van’da da 1 olmak üzere toplam 409 şahıs gözaltına alındı.
Taksim Meydanı’na 'Çelenk Sunma ve Kazancı Yokuşuna Karanfil Bırakma' etkinliği ile ilgili 13 sendika organizesinde 817 kişinin katılımıyla 13 etkinlik gerçekleştirildi.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün huzur ve güven içinde geçmesi için ülkemiz genelinde 122 bin 777 kahraman polisimiz görev yaptı.
Büyük bir özveri ve fedakarlıkla görevlerini ifa eden tüm güvenlik güçlerimize yürekten teşekkür ediyorum."
16.44 - İSTANBUL'DA GÖZALTI SAYISI 384
İstanbul Valiliği, kentteki 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin açıklama yaptı.
Valilik açıklamasında İstanbul genelinde 52 bin 656 emniyet mensubunun görev yaptığı açıklandı.
Beşiktaş ve Şişli'de yaşanan olaylarda 384 kişinin gözaltına alındığını bildiren valilik, gözaltındaki kişilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğünü kaydetti.
Valilik açıklamasında, "Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve bileşenlerinin Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda düzenlediği kutlamalara 35 bin kişi katılmıştır. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve bileşenlerinin Kartal Meydanı'nda düzenlediği kutlamalara ise 30 bin kişi katılmıştır." denildi.
16.30 - İSTANBUL'DA 1 MAYIS KADIKÖY'DE KUTLANDI
KESK, DİSK, TMMOB ve TTB'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda konfederasyon, meslek örgütü ve sivil toplum kuruluşu sabah erken saatlerde Kadıköy Meydanı'nda toplandı.
Kortejler eşliğinde meydana gelen katılımcılar, ellerindeki pankart ve dövizlerle 1 Mayıs taleplerini dile getirdi.
1 Mayıs kutlamalarına DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.
Özel ve Hatimoğlulları platforma çıkarak kutlamalara katılanları selamladı.
15.10 - ÖZGÜR ÖZEL ALANDAKİLERE SESLENDİ
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Kartal'da toplanan Türk-İş, Türk Metal Sendikası, Petrol-İş Sendikası ve Tarım-İş Sendikası üyelerini ziyaret etti.
Katılımcıları selamlayan Özel, karanfil dağıttı.
Bir konuşma da gerçekleştiren Özel, "Örgütlü olunca mücadele çok daha kolay, çok daha anlamlı. Buradan da Kadıköy'e gidiyoruz. DİSK, KESK, Türk Tabipleri Birliği ve TMMOB'un çağrısıyla orada toplanacak emekçilerle birlikte olacağız. Bir yandan da kalabalık bir milletvekili grubumuz Şişli'deki, Taksim'deki eyleme, oradaki gençlerin yürüyüşüne eşlik ediyorlar. Onlara kötü muamele yapılmasına, gözaltılara engel olmaya çalışıyorlar." dedi.
14.25 - İZMİR'DE 1 MAYIS COŞKUSU
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bu yıl da Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda kutlandı. Kutlama alanında geniş güvenlik önlemleri alındı.
Kutlamalar kapsamında sendikalar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, siyasi partiler ve vatandaşlar, kortejlerle alana geldi.
CHP İzmir İl Başkanlığı Lozan Meydanı'ndan, DİSK Ege Bölge Temsilciliği Basmane Meydanı'ndan, Türk-İş Ege Bölge Temsilciliği Alsancak Limanı'ndan KESK ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu Cumhuriyet Meydanı'ndan, TMMOB, İzmir Barosu ve İzmir Tabip Odası ise Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde buluşarak Gündoğdu Meydanı'na yürüdü.
13.45 - KOCAELİ'DE ANITPARK'TA TOPLANILDI
Kocaeli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sendikalar tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandı.
Tepecik Mahallesi'ndeki Belediye İş Hanı önünde toplanıp kortej oluşturan katılımcılar, ellerinde taşıdıkları pankartlar, flamalar ve bayraklar eşliğinde İzmit Anıtpark'a yürüdü.
13.35 - ANKARA'DA ALANA GİRİŞLER BAŞLADI
13.30 - TÜRK-İŞ'TEN BAKANLIK ÖNÜNDE AÇIKLAMA
Türk-İş üyeleri, 1 Mayıs nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde buluştu.
Türk-İş Ankara Temsilcisi Nihat Zengin, burada yaptığı açıklamada, "Eşitliği, barışı, kardeşliği ve özgürlüğü ülkemizde ve dünyada egemen kılacak güç bizleriz." dedi.
Zengin, "Kıdem tazminatımıza el uzatılmasına, haksız yere işten çıkarmalara, açlığa ve sefalete mahkum bırakılmaya, sendikasızlaştırmaya, güvencesizleştirmeye, çocuklarımızın geleceğinin çalınmasına ve topyekun hayatımızın karartılmasına karşı alanlardayız." ifadelerini kullandı.
13.20 - NAKLİYAT-İŞ ÜYELERİ SARAÇHANE'DE TOPLANDI
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Nakliyat-İş Sendikası üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Saraçhane'de bir araya geldi.
Grup, burada basın açıklaması yaptı.
Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF) Genel Başkan Yardımcısı ve Nakliyat İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, "1 Mayıs kapitalizme karşı işçi sınıfının daha insanca yaşayabileceği bir ücret ve insan olmaya yakışır çalışma koşullarımızın mücadelesinden doğmuştur. Tam 135 yıldan beri dünyanın tüm bölgelerinde, İslam coğrafyasında, Latin Amerika’da, Avrupa’da, Afrika’da 1 Mayıs’lar işçi sınıfının uluslararası birlik mücadele ve dayanışma günü olarak kutlanmaktadır." dedi.
12.15 - KADIKÖY'DE TOPLANMALAR BAŞLADI
Kadıköy'de 1 Mayıs kutlaması için toplanmalar başladı.
Sabah saatlerinden itibaren güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, belirlenen kontrol noktalarında gelenlerin üst araması yapılarak alana alınıyor.
11.00 - BEŞİKTAŞ'TA POLİS MÜDAHALESİ
Çevik kuvvet ekipleri, bulvara çıkışlarına izin vermediği gruba müdahalede bulundu. Bu sırada taşkınlık yapan bazı kişiler gözaltına alınırken, ara sokaklardan bulvara çıkarak Taksim'e yürümek isteyen gruba da izin verilmedi.
Gözaltına alınanlar, işlemleri için emniyete götürüldü.
10.20 - OKMEYDANI'NDA TAKSİM YOLU KAPANDI
Okmeydanı'ndan Taksim'e çıkan yollar trafiğie kapatıldı.
Vatandaşlar ve sürücüler farklı güzergahlara yönlendirildi.
10.15 - YERLİKAYA: TÜM BAŞVURULARA İZİN VERİLDİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs için 79 şehirde 127 açık hava toplantısı müracaatında bulunulduğunu bildirdi.
Bakan Yerlikaya, bu başvuruların tamamına izin verdiğini kaydetti
10.05 - MECİDİYEKÖY'DE GERGİNLİK
Ellerinde karanfillerle polis barikatının önüne gelen gruptakiler oturma eylemi yaptı.
Polis çevredekileri uzaklaştırmaya çalışırken, gruptakilerden bazı kişiler gözaltına alındı.
09.50 - TÜRK-İŞ KARTAL'DA TOPLANMAYA BAŞLADI
TÜRK-İş, 1 Mayıs'ı bu yıl Kartal'da kutluyor.
Çok sayıda işçi, sabah saatlerinden itibaren meydanda toplanmaya başladı.
09.05 - SENDİKALAR TAKSİM'E ÇELENK BIRAKTI
Sendikalar, Kazancı Yokuşu'nda 1977'de yaşanan kanlı 1 Mayıs'ta yaşamını yitirenleri andı.
Daha sonra Cumhuriyet Anıtı'na geçildi, anıta 1 Mayıs çelengi bırakıldı.
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, buradaki törende açıklamalarda bulundu.
Çerkezoğlu, "İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü. Öncelikle 1 Mayıs 1977'de Taksim Meydanı'nda yitirdiğimiz arkadaşlarımızı, 1989'da Taksim'in ve 1 Mayıs'ın özgürleştirilmesi mücadelesinde yitirdiğimiz arkadaşımızı ve 1996 1 Mayıs'ında Kadıköy'de yitirdiğimiz arkadaşlarımızı saygıyla, özlemle anıyoruz." dedi.
Taksim Meydanı'nın kutlamalara kapatılmasını eleştiren Çerkezoğlu, "Yıllardır 1 Mayıs'ı ve Taksim Meydanı'nı özgürleştirmek için mücadele veriyoruz. 2010, 2011 ve 2012'de bu meydanda tam da burada dünyanın en büyük 1 Mayıs'larını yaptık. Ancak 2013'ten bu yana Taksim Meydanı yeniden yasaklı. Aslında bu barikatlar çok şeyi anlatıyor." şeklinde konuştu.
09.00 - TURİSTLER ARAÇ BULAMADI
Taksim'deki güvenlik önlemleri turistleri de etkiledi.
Ellerindeki valizlerle araç bulamayan bazı turistlerin yürüyerek bölgeden uzaklaştığı görüldü.
08.50 - BOZDOĞAN KEMERİ'NE TOMA KONUŞLANDI
Polis Saraçhane'de de güvenlik önlemi aldı.
Saraçhane Meydanı'ndan Taksim'e çıkan yollar kapatılırken Bozdoğan Kemeri ve çevresine Çevik Kuvvet Ekipleri ve TOMA'lar konuşlandırıldı.
08.40 - OSMANBEY'DE SESSİZLİK HAKİM
Polisin önlem aldığı noktalardan biri Şişli'den Taksim'e çıkan Osmanbey'deki Halaskargazi Caddesi.
Cadde trafiğe kapatılırken, çok sayıda TOMA'nın bölgede olduğu görüldü.
Araç girişinin olmadığı bölgede işe gitmek isteyen vatandaşlar, ulaşmak istedikleri yere yürüyerek gitti.
08.30 - UNKAPANI KAPANDI, İŞE GİDENLER YOLDA KALDI
Fatih'taki Unkapanı Atatürk Bulvarı da sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı.
İşlerine gitmek isteyen bazı vatandaşlar yürümek zorunda kaldı.
Bazı vatandaşlar elektrikli araçları tercih ederken bazı vatandaşlar ise motosiklet ile iş yerlerine ulaşmaya çalıştı.
08.10 - MECİDİYEKÖY'DE YOLLAR KAPALI
İstanbul Mecidiyeköy de polisin sıkı güvenlik önlemi aldığı noktalardan biri...
Mecidiyeköy'de Taksim ve Beşiktaş yönüne giden bazı yollar kapatıldı.
Emniyet güçlerinin araç trafiğine izin vermediği görüldü.
08.00 - TAKSİM BARİYERLERLE ÇEVRİLDİ
Yeni günün başlamasıyla birlikte Taksim ve çevresinde insan trafiği arttı.
Alınan tedbirler çerçevesinde çok sayıda polis ekibi Taksim ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yolları trafiğe kapattı.
Polis ekiplerinin sıkı güvenlik önlemi aldığı görüldü.
07.35 - BEŞİKTAŞ'TA POLİS ÖNLEM ALDI
1 Mayıs nedeniyle Beşiktaş'ta da tedbirler alındı.
Alınan tedbirler kapsamında çok sayıda polis ekibi ve TOMA Beşiktaş Meydanı, Beşiktaş Meydanı'na çıkan yollarda bariyer kurdu.
Polis ekiplerinin sıkı güvenlik önlemi aldığı gözlendi.
07.30 - KADIKÖY'DE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI
Kutlama alanı olan rıhtım tarafı demir barikatlarla çevrildi.
Kadıköy'ün her bir noktası araç trafiğine kapatılırken görevli araçlar hariç tüm araçların giriş ve çıkışları yasaklandı.
Kutlama alanının her bir noktasına emniyet personelleri görevlendirildi.
Dün akşam saatlerinde ise İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, alınan güvenlik önlemlerini Kadıköy'e gelerek yerinde denetledi.
05.00 - İSTANBUL'DA BAZI YOLLAR VE METRO İSTASYONLARI KAPATILDI
Aynı zamanda bazı metro istasyonları ile metrobüs durakları da kapalı.
Karar saat 05.00 itibarıyla uygulanmaya başlandı.
Taksim'de Cumhuriyet Anıtı çevresi bariyerlerle çevrildi.
İSTANBUL'DA BUGÜN KAPALI OLAN YOLLAR, DURAKLAR VE METRO İSTASYONLARI
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