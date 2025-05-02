1 Mayıs'ta 409 kişi gözaltına alındı

Dün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ydü.



İşçilerin günlük çalışma süresinin düşürülmesi için verdiği mücadeleden doğan 1 Mayıs, dünyanın dört bir yanında bir asırdan fazladır emek ve işçi bayramı olarak kutlanıyor.

İşçi bayramında, çalışanlar sabah saatlerinden itibaren meydanlarda alanlarda toplandı. İşçiler, bayramlarını kutlayıp taleplerini seslendirdi.

İstanbul'da kutlamaların merkezi bu yıl Kadıköy'dü.

Taksim, Beşiktaş ve Şişli gibi merkezlerde ise güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı.

Mecidiyeköy'de yaşanan gerginlikte çok sayıda kişi gözaltına alındı. Bu bölgelerde polis güvenlik önlemleri aldı.

İstanbul'un yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanındaki işçiler meydanlarda taleplerini dile getirdi.

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