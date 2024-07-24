İşçiler gazdan zehirlendi: 1 ölü

Muğla'nın Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi'nde yakın zamanda faaliyete geçmesi planlanan kanalizasyon terfi merkezinde çalışma yapılıyordu.
Temizlik yapmak için merkezdeki alana inen yüklenici firma çalışanları, içerideki gazdan etkilendi.
İşçilerin fenalaştığını görenlerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri harekete geçti.
39 yaşındaki Mehmet Nuri Baştuğ, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer 2 işçi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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