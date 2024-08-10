İşçiler iskeleden düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Adıyaman'da, inşaat iskelesinin çökmesi sonucu üç işçi düşerek yaralandı. Tedavi altına alınan işçilerden biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İşçiler iskeleden düştü: 1 ölü, 2 yaralı

merkez İndere bölgesinde devam eden kalıcı konutlarda iskele üzerinde çalışan Süleyman Özgül (57), Ahmet Kars (60) ve Cafer Özgül (27), 8 Ağustos'ta iskelenin çökmesi sonucu aşağıya düşmüş ve 3 işçi de yaralanmıştı.

Yaralı işçiler olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

YARALI İŞÇİDEN ACI HABER

Burada tedavi altında bulunan işçilerden Ahmet Kars yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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