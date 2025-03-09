İşçiler vinç sepetinden düştü: 2’si ağır 4 yaralı

Olay saat 16.00 sıralarında Yenibosna Merkez Mahallesi Ziya Taşkent Sokak üzerindeki boş arazide meydana geldi.

Arazideki bir vincin bakımını yapan işçiler, vincin sepetine binerek yaklaşık 10 metre yükseğe çıktı. Bu sırada sepetin yan yatması üzerine işçiler yere düştü. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde 2'sinin ağır yaralandığı anlaşılan 4 işçi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.