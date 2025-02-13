İşçileri taşıyan kamyonet devrildi: Beş yaralı

Kırıkkale’de işçileri taşıyan kamyonet devrildi.



Kaza, sabah saatlerinde Karakeçili-Bala karayolu Karakeçili ilçesi çıkışında meydana geldi.



Bala ilçesine inşaat işçilerini taşıyan İsmail Aydemir (57) yönetimindeki 06 DIN 84 plakalı kamyonet, yoldan çıkıp, su kanalına devrildi.



Takla atan araçta şoför ile inşaat işçileri Bayram Kodaz (43), Khaliddin Mohommadi (26), Adem Topuz (51) ve Afganistan uyruklu bir kişi yaralandı.