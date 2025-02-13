İşçileri taşıyan kamyonet devrildi: Beş yaralı

Kırıkkale’nin Karakeçilik ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan kamyonet kaza yaptı. Kazada kamyonetteki beş kişi yaralandı.

İşçileri taşıyan kamyonet devrildi: Beş yaralı

’de işçileri taşıyan kamyonet devrildi.

Kaza, sabah saatlerinde Karakeçili-Bala karayolu Karakeçili ilçesi çıkışında meydana geldi.

Bala ilçesine inşaat işçilerini taşıyan İsmail Aydemir (57) yönetimindeki 06 DIN 84 plakalı kamyonet, yoldan çıkıp, su kanalına devrildi.

Takla atan araçta şoför ile inşaat işçileri Bayram Kodaz (43), Khaliddin Mohommadi (26), Adem Topuz (51) ve Afganistan uyruklu bir kişi yaralandı.

İşçileri taşıyan kamyonet devrildi: Beş yaralı - 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan 5 kişiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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