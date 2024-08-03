İşçileri taşıyan kamyonet kaza yaptı: 20 yaralı

Trabzon'un Yomra ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonet ile taksinin çarpıştığı kazada 20 kişi hafif yaralandı.

İşçileri taşıyan kamyonet kaza yaptı: 20 yaralı
Foto: Arşiv

İlçe merkezinde Hasan İ'nin kullandığı 61 AHP 764 plakalı kamyonet ile Yunus Emre A. yönetimindeki 61 LY 156 plakalı taksi çarpıştı.

Tarım işçilerini taşıyan kamyonet, çarpmanın etkisiyle devrildi.

Kazada, sürücüler ile kamyonetin kasasındaki Yusuf D, Zeynep D, Keziban Y, Aslı Y, Elif Y, Ayşe Y, Yasemin Ç, Şeydanur D, Ali İ, Reyhan M, İlkay G, Yeter B, Ümit D, Emine D, Fatma A, Neriman İ, Aslıhan M. ve Tunahan Y. hafif yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere sevk edildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Alevlerin sardığı balkonun tavanı çöktü! Ölümden saniyelerle kurtuldular

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yaz dönemi atamaları

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yaz dönemi atamaları

Kapadokya'da vadide kaybolup, mahsur kalan 5 turist kurtarıldı

Kapadokya'da vadide kaybolup, mahsur kalan 5 turist kurtarıldı

Midyat'ta İsrail'e tepki için toplanan gruptan restoran ve kozmetik zinciri şubelerine taşlı saldırı

Midyat'ta İsrail'e tepki için toplanan gruptan restoran ve kozmetik zinciri şubelerine taşlı saldırı

Motosiklet, önce otomobile sonra demir korkuluklara çarptı

Motosiklet, önce otomobile sonra demir korkuluklara çarptı

Adana’da düşen helikopterin enkazı tespit edildi

Adana’da düşen helikopterin enkazı tespit edildi

Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...