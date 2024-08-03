İşçileri taşıyan kamyonet kaza yaptı: 20 yaralı

İlçe merkezinde Hasan İ'nin kullandığı 61 AHP 764 plakalı kamyonet ile Yunus Emre A. yönetimindeki 61 LY 156 plakalı taksi çarpıştı.



Tarım işçilerini taşıyan kamyonet, çarpmanın etkisiyle devrildi.



Kazada, sürücüler ile kamyonetin kasasındaki Yusuf D, Zeynep D, Keziban Y, Aslı Y, Elif Y, Ayşe Y, Yasemin Ç, Şeydanur D, Ali İ, Reyhan M, İlkay G, Yeter B, Ümit D, Emine D, Fatma A, Neriman İ, Aslıhan M. ve Tunahan Y. hafif yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere sevk edildi.

