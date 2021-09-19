İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan M.E. (45) idaresindeki minibüs, Pazarcık ilçesi Sarıerik Mahallesi'nde devrildi.



İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Minibüs içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılırken, sağlık ekipleri S.A'nın (18) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



Sürücü ile minibüsteki 14 yaralı ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



S.A'nın cenazesi ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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