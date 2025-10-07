Mersin'de işçileri taşıyan servis kaza yaptı: Beş ölü, 14 yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs, şarampole devrildi. Kazada beş kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi de yaralandı.

Erdemli'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu beş kişi yaşamını yitirdi. Kazada 14 kişi de yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 VLP 55 plakalı tarım işçilerini taşıyan​​​​​​​ minibüs, Aydınlar Mahallesi Avgadı mevkisinde şarampole devrildi.

Mersin'de işçileri taşıyan servis kaza yaptı: Beş ölü, 14 yaralı - 1 Olay yerine sevk edilen ekipler, minibüste sıkışanları çıkardı.

BEŞ KİŞİ ÖLDÜ, 14 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçtaki beş kişinin yaşamını yitirdiğini belirleyen ekipler, yaralanan 14 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı.

Ekiplerin kaza yerindeki incelemesi sürüyor.

