Mersin'de işçileri taşıyan servis kaza yaptı: Beş ölü, 14 yaralı
Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs, şarampole devrildi. Kazada beş kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi de yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 VLP 55 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Aydınlar Mahallesi Avgadı mevkisinde şarampole devrildi.
BEŞ KİŞİ ÖLDÜ, 14 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçtaki beş kişinin yaşamını yitirdiğini belirleyen ekipler, yaralanan 14 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı.
Ekiplerin kaza yerindeki incelemesi sürüyor.
