İşçileri taşıyan araç şarampole yuvarlandı: 5 ölü, 1 yaralı

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 ADY 849 cip, merkeze bağlı Aybastı Köyü yakınlarındaki Keloluk mevkiinde kontrolden çıkarak takla attı.



Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada, mermer ocağında çalıştıkları bildirilen Ali Çelik, Harun Keş, Üzeyir Ceylan, Mevlüt Güven ve Mustafa Güler olay yerinde hayatını kaybetti.



Yaralı Ali Gökmen Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.



Hayatını kaybedenlerin cenazeleri savcının yaptığı incelemeden sonra aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

