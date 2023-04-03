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İşçileri taşıyan araç şarampole yuvarlandı: 5 ölü, 1 yaralı

Karaman'da bir mermer ocağında çalışan işçilerin içinde bulunduğu araç, 20 metreden yuvarlandı. Kazada, ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü,1 kişi de yaralandı.

İşçileri taşıyan araç şarampole yuvarlandı: 5 ölü, 1 yaralı

'da, içerisinde mermer ocağında çalışan işçilerin bulunduğu cipin dağ yolunda takla atması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

İşçileri taşıyan araç şarampole yuvarlandı: 5 ölü, 1 yaralı - 1

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 ADY 849 cip, merkeze bağlı Aybastı Köyü yakınlarındaki Keloluk mevkiinde kontrolden çıkarak takla attı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, mermer ocağında çalıştıkları bildirilen Ali Çelik, Harun Keş, Üzeyir Ceylan, Mevlüt Güven ve Mustafa Güler olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralı Ali Gökmen Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri savcının yaptığı incelemeden sonra aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

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