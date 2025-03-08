İşçilerin kaldığı konteynerde yangın
Hatay'da inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Yangıında bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.
Yangın, Antakya ilçesi Emek Mahallesi mevkiinde yaşandı.
Bölgede bulunan şantiye alanında konaklayan işçilerin kaldığı konteyner yatakhane yandı. Yangında konteynerde kalan İbrahim Yaşar isimli işçi öldü, bir işçi ağır yaralandı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevrede bulunan konteynerlere sıçramadan söndürüldü. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği ve tedavi altında olduğu öğrenildi.
Polis ekiplerinin yangınla ilgili başlattığı incelemenin devam ettiği öğrenildi.
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