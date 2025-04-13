İşçilerin kaldığı konteynerde yangın paniği

Kahramanmaraş'ta işçilerin kaldığı konteynerde yangın paniği yaşandı. Alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İşçilerin kaldığı konteynerde yangın paniği

'ta inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde yangın çıktı.

, gece geç saatlerde Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde devam eden inşaat alanındaki işçilerin kaldığı konteynerlerde çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü.

Yangın sonrası can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu.

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