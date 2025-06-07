İşçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı
Bodrum'da işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir şantiyede çalışanların kaldığı konteynerlerde çıktı.
Alevleri fark eden şantiye çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
KONTEYNERLER KULLANILMAZ HALE GELDİ
Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hızla büyüyen yangına müdahale etti.
Yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangında konteynerler kullanılamaz hale geldi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Can kaybı ve yaralanma olmazken elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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