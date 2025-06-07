İşçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı

Bodrum'da işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İşçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı

'nın ilçesinde bir şantiyede çalışanların kaldığı konteynerlerde çıktı.

Alevleri fark eden şantiye çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KONTEYNERLER KULLANILMAZ HALE GELDİ

Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hızla büyüyen yangına müdahale etti.

Yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangında konteynerler kullanılamaz hale geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Can kaybı ve yaralanma olmazken elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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