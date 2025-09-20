İşçilerin yaşadığı konteyner alev alev yandı
Hatay'da işçilerin kullandığı konteyner yatakhaneler yandı.
Hatay’ın Defne ilçesi Çekmece Mahallesi’nde bulunan şantiye alanında çalışan işçilerin yaşadığı konteyner yatakhaneler alevlere teslim oldu.
İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin hızla büyüdüğü yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahaleye başladı.
Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında konteyner yatakhane kullanılmaz hale gelirken ilk belirlemelere göre can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.
- Hatay Defne
- Yangın
- Hatay