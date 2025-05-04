İşçinin yaslandığı aydınlatma direği devrildi
İstanbul Küçükçekmece'de sokaktaki internet altyapı çalışması sırasında, işçilerden birinin yaslandığı aydınlatma direği devrilip bir dairenin camından içeri girdi.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Kosova Sokak'ta 2 Mayıs'ta saat 17.30 sıralarında yapılan internet altyapısı çalışmaları sırasında iddiaya göre, işçilerden birinin yaslandığı aydınlatma direği devrildi.
Direk, 6 katlı binanın 1'inci katında bulunan dairenin camını kırarak içeri girdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile direk camdan çıkartılarak yerine bırakıldı.
Daire camında hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.
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