İşçiyi silahla vurdu, ifadesi ortaya çıktı: Adana'da dehşet
Adana'da belediye su ve kanalizasyon idaresine ait şantiyede görev yapan işçi Ahmet A.'yı silahla vuran amir T.A. ifadesinde, "bir anlık sinirle vurdum" iddiasında bulundu.
Adana'da belediyeye ait şantiyede görevli amir T.A. ve kanalizasyon işçisi Ahmet A. arasında şantiyede tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, T.A. , Ahmet A.’yı ruhsatsız tabancayla ayağından vurdu.
Ahmet A. yere yığılırken, T.A. ise kaçtı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ahmet A., tedavisinin ardından taburcu edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli T.A. gözaltına aldı.
"BİR ANLIK SİNİRLE VURDUM" İDDİASI
Emniyete götürülen T.A., yaraladığı Ahmet A. ile depodaki bazı malzemeleri izinsiz alması nedeniyle tartıştığını iddia etti.
T.A. 'nın cep telefonuyla arayıp, “Neden benden habersiz malzemeleri aldın?” dediği, Ahmet A.’nın ise “Ben görevimi yapıyorum. Senden neden izin alacağım?” diyerek cevap verince tartışmanın çıktığı ileri sürüldü.
T.A. ifadesinde, “Bana çalışanların yanında hakaret etti. Bu nedenle bir anlık sinirle vurdum.” iddiasında bulundu.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
