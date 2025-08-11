İşçiyi silahla vurdu, ifadesi ortaya çıktı: Adana'da dehşet

Adana'da belediyeye ait şantiyede görevli amir T.A. ve kanalizasyon işçisi Ahmet A. arasında şantiyede tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, T.A. , Ahmet A.’yı ruhsatsız tabancayla ayağından vurdu.

Ahmet A. yere yığılırken, T.A. ise kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ahmet A., tedavisinin ardından taburcu edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli T.A. gözaltına aldı.

"BİR ANLIK SİNİRLE VURDUM" İDDİASI

Emniyete götürülen T.A., yaraladığı Ahmet A. ile depodaki bazı malzemeleri izinsiz alması nedeniyle tartıştığını iddia etti.

T.A. 'nın cep telefonuyla arayıp, “Neden benden habersiz malzemeleri aldın?” dediği, Ahmet A.’nın ise “Ben görevimi yapıyorum. Senden neden izin alacağım?” diyerek cevap verince tartışmanın çıktığı ileri sürüldü.

T.A. ifadesinde, “Bana çalışanların yanında hakaret etti. Bu nedenle bir anlık sinirle vurdum.” iddiasında bulundu.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.