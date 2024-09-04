İşe aldığı bahçıvanı öldürdü

İstanbul Beylikdüzü'nde İbrahim S.M.E.Y.M., bahçesinde çalışması için işe aldığı Ahmet Şamlı'yı aralarında çıkan tartışma sonucu bıçaklayarak öldürdü.

İşe aldığı bahçıvanı öldürdü

Beylikdüzü'de 28 Ağustos Çarşamba günü saat 10.00 sıralarında park halindeki bir otomobilin içinde Ahmet Şamlı'ya ait bir ceset bulundu.

Bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen cesetle ilgili yapılan soruşturmada otomobilin içinde farklı bir kişinin parmak izi daha tespit edildi. Yapılan incelemede parmak izinin İbrahim S.M.E.Y.M.'ye ait olduğu belirlendi.

İTİRAF ETTİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kısa süre içinde İbrahim S.M.E.Y.M.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf eden şüpheli, öldürdüğü kişiyle bahçe işlerinde kendisine yardım etmesi için anlaştığı, ancak aralarında daha sonradan tartışma çıktığını anlattı.

Eve giderek mutfaktan bıçak aldığını anlatan şüpheli bir anlık sinirle olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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