İşe giderken eski kocası tarafından katledildi

Bir kadın daha katledildi.

Çankırı Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan İlknur Kertlez, dün sabah Buğdaypazarı Mahallesi Burçak Sokak'ta işe giderken eski eşi S.Y. ile karşılaştı.

S.Y., üzerinde bulunan bıçakla Kertlez’i bıçaklayıp kaçtı.

KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kertlez, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan İlknur Kertlez, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. S.Y. ise olaydan sonra Yapraklı yolu üzerinde aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu. Yaralanan S.Y. hastaneye kaldırıldı.

Tedavisi süren S.Y.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.