İşe giderken TIR'ın altında kaldı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, işe giderken TIR'ın çarptığı 48 yaşındaki Ayşe Uygun hayatını kaybetti.

İşe giderken TIR'ın altında kaldı

'nın Yatağan ilçesi Bozarmut Mahallesi'nde, mermer fabrikasındaki işine gitmek üzere evinden ayrılan Ayşe Uygun'a (48), saat 07.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde yol kenarında yürürken, aniden hareket eden M.Y.'nin (30) kullandığı TIR çarptı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Ayşe Uygun’un hayatını kaybettiğini belirledi. Uygun'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında TIR şoförü M.Y. gözaltına alındı.

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