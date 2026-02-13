İşe gitmedi, arkadaşları eve gittiğinde şoke oldu. SGK uzmanının şüpheli ölümü

Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi’nde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Samsun İl Müdürlüğü’nde uzman olarak görev yapan, eşinden yeni ayrıldığı ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Soner Doğanyıldız (55), bugün işe gitmedi.

Durumdan şüphelenen mesai arkadaşları telefonla kendisine ulaşmaya çalıştı. Doğanyıldız'a ulaşamayan çalışma arkadaşları evine gitti. Kapının açılmaması üzerine durum polis ve itfaiye ekiplerine bildirildi.

İtfaiye yardımıyla eve giren polis ekipleri, Doğanyıldız’ı yatağında hareketsiz halde buldu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Doğanyıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Doğanyıldız'ın ölümü şüpheli olarak değerlendirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.