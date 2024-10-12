İşe gitmek için servis aracı bekleyenlere silahlı saldırı

Antalya'nın Serik ilçesi Merkez Mahallesi'nde işe gitmek için servis aracı bekleyenlerin yanına motosiklet ile yaklaşan maskeli 2 kişi, pompalı tüfekle ateş ederek kaçtı.



Açılan ateş sonucu yaralanan Mutlu Özkan (41), ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Bacağından ve kasığından yaralanan Özkan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



"BU SALDIRIDA HEDEF O DEĞİLDİR"



Yaralının yengesi Ayşe Özkan, gazetecilere, akrabasının hiç kimse ile husumetinin bulunmadığını söyledi.



Mutlu Özkan'ın, bekar olduğunu ve kanser hastası annesi ile yaşadığını belirten Özkan, "Bu saldırıda hedef o değildir. Olay anında yanındaki kadınlar saldırıdan kaçmış ama kaynım kaçamamış." dedi.



Polis olay yerinden kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.