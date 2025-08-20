İşe üç gün önce başlamıştı... Genç Ahmet'in feci ölümü

Aksaray'da 22 yaşındaki bir genç, üç gün önce çalışmaya başladığı iş yerinde, başına demir düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Memleketi Siirt'ten 17 Ağustos günü Aksaray'ın Ortaköy ilçesine gelip bir doğalgaz firmasında taşeron işçi olarak çalışmaya başlayan Ahmet Kaşıkçı, dün mesai arkadaşlarıyla birlikte iş yerine ait kamyonun arızalanan dingilini tamir etmeye başladı.

Tamir sırasında Kaşıkçı'nın başına, demir parçası düştü.

Kanlar içinde kalan Kaşıkçı, yere yığıldı. Mesai arkadaşlarının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Ortaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaşıkçı, yaşamını yitirdi.

Kaşıkçı'nın cenazesi otopsinin ardından bugün memleketi Siirt'in Kurtalan ilçesine gönderildi.