İşe yeni başladı, şirket aracıyla kayıplara karıştı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde B.Ö. (22), bir iş yerine şoförlük için başvurdu.

İşverenlerin deneme süreci teklifini kabul eden B.Ö., iddiaya göre 20 Temmuz günü başka bir şubeye mal götürmek için yüklediği şirket aracı ile çıktı ve daha sonra kendisinden de araçtan da haber alınamadı.

İş yeri yetkilileri, iki gündür kayıp olan araçlarını bulmak için şikayette bulunurken, personelin iş yerinden araçla çıkış görüntüleri de güvenlik kamerasına yansıdı.

"PARASINI BİLE ÖDEMEDİK"

Mal dağıtmak için çıktıktan sonra personelden haber alamadıklarını söyleyen iş yeri yetkilisi Turgut Güner, şunları söyledi:

"Aracı yeni aldığımız için bu araçta takip sistemi de yoktu. Mağdur olduk. O bizim ekmeğimiz sonuçta. Hatta parasını bile ödemedik. Parça parça ödüyoruz.

Mağdur olduk. Yetkililer bize yardımcı olurlarsa memnun oluruz."