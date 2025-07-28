İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay tahliye edildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında tahliye edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı ileri sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında 4 Haziran'da tutuklanan İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İSFALT) Genel Müdürü Burak Korzay, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 10 ve 21 Temmuz'da savcılığa ifade verdi.
Korzay, ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğince tahliye edildi.
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