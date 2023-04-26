İSG/1 sınav yerleri açıklandı mı?  Gözlr İSG sınav giriş belgesinde

2023 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2023-İSG), İSG/1 Sınavı 6 Mayıs 2023 tarihinde; Adana, Ankara, Antalya, Bursa,Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van
illerinde yapılacak.
SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
İSG sınav giriş belgelerinin bu hafta içerisinde yayımlanması bekleniyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavların sınav giriş belgeleri sınav tarihinden 1 hafta, 10 gün önce paylaşılıyor.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.