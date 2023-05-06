İSG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimine göre İSG sonuç tarihi

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 2023-İSG/1 sonuç tarihi, sınavın tamamlanması ardından gündeme geldi. Takvimde sonuç tarihine de yer verildi. Peki, İSG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimine göre İSG sonuç tarihi...

İSG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimine göre İSG sonuç tarihi

2023 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2023-İSG), İSG/1 Sınavı 6 Mayıs 2023 tarihinde, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illerinde yapıldı.

İSG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimine göre İSG sonuç tarihi - 1

SINAV SONUÇ TARİHİ

6 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı sonuçları, 1 Haziran 2023 tarihinde adayların erişimine açılacak. Adaylar sonuçları T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. 

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