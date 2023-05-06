İSG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimine göre İSG sonuç tarihi

2023 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2023-İSG), İSG/1 Sınavı 6 Mayıs 2023 tarihinde, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illerinde yapıldı.
SINAV SONUÇ TARİHİ
6 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı sonuçları, 1 Haziran 2023 tarihinde adayların erişimine açılacak. Adaylar sonuçları T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.