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İsias Otel davasında yeni gözaltı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 65 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman'daki İsias Otel'in fenni mesulü gözaltına alındı.

İsias Otel davasında yeni gözaltı

merkezli depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Yıkılan binalardan 'daki İsias Otel ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında otelin fenni mesulü olan inşaat mühendisi Halil Bağcı kent merkezinde gözaltına alındı.

Bağcı, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İsias Otel davasında yeni gözaltı - 1

65 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Yıkılan İsias Otel'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 26’sı çocuk 35 KKTC vatandaşıyla, 30’u da tur rehberi öğrencisi 65 kişi hayatını kaybetmişti.

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