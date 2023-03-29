İsias Otel soruşturmasında yeni gelişme

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Yıkılan binalardan Adıyaman'daki İsias Otel ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında otelin fenni mesulü olan inşaat mühendisi Halil Bağcı kent merkezinde gözaltına alındı.

Karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Bağcı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

