İsias Otel ve çevresindeki binalardan karot ve demir örnekleri alındı

DELİL NİTELİĞİNDE OLACAK



İncelemede uzman kişiler tarafından hem İsias Otel hem de batısında yıkılan binalardan karot ve demir örnekleri alındı.



İsias Otel yanındaki diğer binalardan alınan karot ve demir örneklerinin o binalar için yürütülecek soruşturmalar içinde delil niteliğinde olacak.