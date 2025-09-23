"Işık Hadisesi"ni izlemeye gitti: Can verdi

Dün gece saatlerinde Tillo ilçesinin Fakirullah Mahallesi’nde bulunan Zemzemül Hassa Hatun Camisi’nde "Işık Hadisesi" olayını izlemek için bir grup toplaştı.

Şanlıurfa’dan her yıl mart ve eylül aylarında tekrarlan ‘"Işık Hadisesi"ni izlemek için ilçeye gelen 77 yaşındaki Halil Çoban, camide abdest aldıktan sonra yaklaşık 5 metrelik istinat duvarından düştü.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Çoban, kurtarılamadı.

Halil Çoban’ın cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



IŞIK HADİSESİ NEDİR?



"Işık Hadisesi" Siirt'in Tillo ilçesinde, yılda iki kez gerçekleşiyor.



261 yıl öncesi hocasının vefatına üzülen İbrahim Hakkı Hazretleri, yaptırdığı ışık düzeneğiyle güneşin ilk ışınları hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatıyor.

Her yıl gece ve gündüzün eşit olduğu 21 Mart ve 23 Eylül'de gerçekleşen, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2015 yılında dahil edilen "Işık Hadisesi" etkinliği için dün Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar ilçeye geliyor.