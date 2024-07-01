Işık ihlali can aldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ışık ihlali yapan TIR'ın otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Işık ihlali can aldı

Güvercinlik Mahallesi -Milas Karayolu’nda Mumcular istikametinden karayoluna giren Mehmet Alikoğlu (75) idaresindeki otomobile, Bodrum’dan Milas’a giden M.B. yönetimindeki TIR çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil yolun diğer şeridine savruldu.

Kaza sonrası jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Otomobil sürücüsü Mehmet Alikoğlu ile araçta yolcu olarak bulunan arkadaşı A.G. (65) yaralandı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Milas Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan otomobil sürücüsü Mehmet Alikoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, yaralı A.G.'nin tedavisinin de sürdüğü öğrenildi.

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