Işık ihlali sonucu trafik kazası: 9 yaralı

Saray ilçesi çevreyolu Kavacık Kavşağı'nda Çerkezköy'den Vize yönüne seyir halinde olan Z.S.'nin kullandığı otomobil ile B.K. idaresindeki plakalı otomobil, iddiaya göre ışık ihlali sonucu çarpıştı.

Kazada Z.S. ile aynı aileden E.S., A.S., F.D. ve diğer otomobilde bulunan B.K. ile aynı aileden T.K., S.K., M.K. ve Ö.K. yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ambulans, polis ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar Saray ve Çerkezköy Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Yaralılardan ikisinin çocuk olduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.