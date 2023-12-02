Işık ihlali yapan kamyon, otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Çerkezköy-Çorlu kara yolu üzerindeki Veliköy Mahallesi’ndeki ışıklı kavşakta sabah saatlerinde kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen Ali İ.’nin kullandığı kamyon, kavşakta dönüş yapmak için bekleyen Muzaffer Çaplı’nın kullandığı otomobile çaptı.

Kazada otomobil sürücüsü Muzaffer Çaplı ile yanındaki Vedat Taş, Kerem Daşkıran yaralandı. Kamyon şoförü ise aracı ile birlikte kaçtı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık, itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar otomobilden çıkarılıp, Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Muzaffer Çaplı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

