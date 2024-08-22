Işık ihlali yapan kamyonet, 2 araca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, İzmir- Ankara kara yolu Jandarma Kavşağı’nda meydan ageldi. Ankara yönüne giden sürücüsü henüz tespit edilemeyen kamyonet, kırmızı ışıkta duran Hakan Akkoç (32) yönetimindeki hafif ticari araca, ardından da Eski Kemalpaşa Yolu yönüne dönmek isteyen Hüseyin Can Kayrak’ın (20) kullandığı otomobile çarptı.

Savrulan kamyonet ve otomobil, yolda ada içerisindeki reklam panosu ve yaya geçidi levhasına çarparak durdu.



Kazada, otomobil sürücüsü Kayrak ile yanındaki Dilem Sercan (38) ve Filiz Eröz (38) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Filiz Eröz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralılardan Dilem Sercan’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.



Polis, kazaya neden olduktan sonra kaçan kamyonet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.