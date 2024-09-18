Işık ihlali yapıp motosikletliye çarptı

İstanbul Beykoz'da sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği otomobil, motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten fırlayarak yere düşen motosikletlinin ayak bileğinin kırıldığı öğrenildi.

Işık ihlali yapıp motosikletliye çarptı

Kaza, 13 Eylül Cuma günü saat 19.30 sıralarında Elmalı Mahallesi Riva yolunda meydana geldi.

Işık ihlali yaparak kırmızı ışıkta geçen otomobil sola dönüş yapmak isterken, karşı yönden gelen motosiklete çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten fırlayan sürücü yere düşerek yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı motosikletli ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Işık ihlali yapıp motosikletliye çarptı - 1

Motosiklet sürücüsünün ayak bileğinin kırıldığı öğrenilirken, kaza anı kameralara yansıdı. 

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