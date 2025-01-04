Işıkta bekleyen kamyona arkadan otomobil çarptı: 1 yaralı
Eskişehir’de kırmızı ışıkta bekleyen iki kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaza, İnönü İlçesi yakınlarında meydana geldi.
Gökhan Y. idaresindeki otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Ertan İ. İdaresindeki kamyona çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Mesut A. idaresindeki kamyona çarparak durabildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerin polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Gökhan Y., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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