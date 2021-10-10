İsim ve soyisim düzeltme başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek

e-Devlet sistemine yeni bir hizmet daha eklendi.

İsim ve soyisim düzeltilmesine yönelik başvurular, artık e-Devlet'ten yapılabilecek.



İçişleri Bakanlığı açıklamasında, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan isim ve soyisimlerin il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmadan değiştirilebileceği vurgulandı.

Bakanlık, genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen isimlerin de mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine olanak tanındığını belirtti.

İsmini veya soyismini değiştirmek isteyen vatandaşlar, sağlanan bu imkandan 6 Aralık 2022 tarihine kadar yararlanabilecek.

İçişleri Bakanlığı, 2017 yılından bugüne kadar 275 bin 808 kişinin soyismini, 121 bin 65 kişinin ise ismini düzelttirdiğini de açıkladı.