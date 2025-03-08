İsimleri farklı kaderleri aynı: 2024 yılında 394 kadın öldürüldü

Münevver, Özgecan, Şule, Emine, Başak , Ceren ve daha nicesi. Kimini en yakınındaki öldürdü kimini de yoldan geçen bir yabancı. Son üç yılda bin 43 kadın öldürüldü. Yani neredeyse her gün en az bir kadın cinayeti işlendi. Nurtaç Canan, 5 yıl önce eşinin silahlı saldırısına uğradı, öleceğini düşünerek kendi kanıyla yere "Anne, baba hakkınızı helal edin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum." yazısını yazmıştı. Ragıp Canan tutuklandı, 39 sene ile yargılandı ancak 8 yıl hapis cezası verildikten sonra sadece 3 yıl hapis yatıp tahliye edildi. Sonrasında da takılan elektronik kelepçeyi defalarca kırdı. Tehditlerin devam ettiğini belirten Nurtaç Canan, "Adam öldürmeden 39 sene yargılanırken maalesef 8 sene 9 ay verdi 3 yılını yattı çıktı. Çıktıktan sonra kelepçe takıldı. Son 3 gündür de kelepçeyi kırdı ve tehdit mesajları, hakretleri devam etti. Benim hala boşanmamış olmam doğru bişey değil." diye konuştu. Ragıp Canan şikayetler üzerine yeniden tutuklandı ancak Nurtaç Canan hala onu öldürmeye teşebbüs eden kişiden beş yıldır boşanamadı.

2024 YILINDA 394 KADIN ÖLDÜDÜLDÜ Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformunun verilerine göre 2024 yılında 394 kadın öldürüldü. Yılbaşından bu yana da en az 49 kadın cinayeti işlendi. Platform temsilcisi Gülsüm Kav, "Ne yazıkki 2024 yılı raporumuzda son yılların en yüksek kadın cinayeti ve şüpheli kadın ölümü sadece cinayet değil sonradan cinayet olduğu anlaşılan, cinayet olduğu kanıtlanan biliyorsunuz kayıplarımız var. 6284 seferberliği başlatmış bir kadın örgütü olarak kanunun tam uygulanmasını ve çok sayıda koruma tedbiri var bunların tam olarak yerine getirilmesini istiyoruz, bekliyoruz bunun için mücadele ediyoruz." dedi.

KADES'İ İNDİREN KADIN SAYISI 7 MİLYONU AŞTI



İçişleri Bakanlığı'na göre kadına şiddetle mücadele kapsamında 24 Mart 2018'de hayata geçirilen Kadın Destek Uygulaması'nı yani KADES'i cep telefonuna indiren kadın sayısı 7 milyonu aştı.1 milyon 480 bin ihbar alındı, şiddet mağduru 920 bin kadına yardım edildi.



Uzmanlar, katillere ve şiddet uygulayanlara verilen cezaların uygulanmasında ciddi sorunlar olduğuna dikkat çekiyor.



Avukat Kardelen Yarlı, "Hem dünyada hem Türkiye'de artan cezasızlık algısı, infaz kanunlarındaki sıkıntılar, ceza sistemimizdeki sıkıntılar, eğitim seviyesinin giderek düşmesi, aile içi cinsel istismar gibi bütün bu durumlar kadına yönelik şiddeti artırıyor. Cinsiyetçi söylemler ise kadın düşmanlığına hem dünyada hem de Türkiye'de ne yazık ki körüklüyor. Bu yüzden de erkekler ya da failler demek daha doğru. Kendilerine tanıdıkları ya da tanımadıkları bir kadın üzerinde her şeyi yapabileceklerini hak olarak görüyorlar." diye konuştu.

TABLO DÜNYADA DA AYNI



Kadına yönelik şiddette tablo sadece Türkiye'de değil dünyada da aynı.



Unwomen verilerine göre 2023 yılında 51 bini aşkın kadın ve kız çocuğu ya eşleri ya da aile bireyleri tarafından öldürüldü.



Bu da, her gün yaklaşık 140 kadın ya da kız çocuğunun öldürüldüğünü ortaya koyuyor.