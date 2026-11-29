Edinilen bilgilere göre, Kozluk ilçesi Köprübaşı Mahallesi’nde kamp yapmak için bir araya gelen gençler, havanın soğuk olması nedeniyle ısınmak için ateş yaktı.



Gençler, ateşin etrafında sohbet ettikleri sırada bir anda meydana gelen patlamayla büyük korku yaşadı.



Meydana gelen patlamayla etrafa alev ve közler saçılırken, gençler panikle bulundukları yerden uzaklaştı.



Olayda yaralanan olmazken, yaşanan korku dolu anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.