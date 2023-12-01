Isınmak için yaktığı tandırdan sızan karbonmonoksit ölümüne neden oldu

Gaziantep’te odun tandırından sızan karbonmonoksit gazı can aldı. Gazdan zehirlenen Ayşe Doğan isimli kadın, yaşamını yitirdi.

Isınmak için yaktığı tandırdan sızan karbonmonoksit ölümüne neden oldu

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’te tandırdan sızan karbonmonoksit, 88 yaşındaki kadının ölümüne neden oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Oğuzeli ilçesine bağlı Bulduk Mahallesi’nde meydana geldi.

Oğlu ve gelini ile aynı evde yaşayan Ayşe Doğan, ısınmak için yaktığı odun tandırından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Isınmak için yaktığı tandırdan sızan karbonmonoksit ölümüne neden oldu - 1

Evde hareketsiz yatan Doğan’ı, tarladan dönen oğlu ve gelini buldu. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi.

Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne götürülen Doğan, burada kurtarılamadı. Soruşturma başlatıldı.

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