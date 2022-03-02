Isınmak isterken akıma kapılan çocuk öldü

Diyarbakır'da 12 yaşındaki bir çocuk evinde ölü bulundu. Çocuğun elektrikli sobadan akıma kapıldığı tespit edildi.

Haberler - DHA 02.03.2022 - 10:35

Isınmak isterken akıma kapılan çocuk öldü

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'da ısınmak için açtığı elektrikli sobadan akıma kapılan çocuk hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi, Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Alışverişten dönen anne B.K., kızı Fidan K.'nin elektrikli sobanın yanında hareketsiz yattığını gördü.

B.K.'nin çığlıklarını duyan komşuları eve geldi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fidan K., tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Fidan K.'nin cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü.

Yapılan ilk incelemede, Fidan K.’nin elektrikli sobadan kaynaklı akıma kapıldığı belirlendi.

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