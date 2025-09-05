İşitme engelli adam kamyonun altında kaldı

Samsun'un Kavak ilçesinde işitme engelli yaşlı adam asfalt kamyonunda altında kalarak can verdi.

Çukurbük Mahallesi'nde asfalt yol çalışması yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait kamyonun altında kalan Mustafa Kıvrak (60), olay yerinde yaşamını yitirdi.

İşitme engelli olduğu öğrenilen Kıvrak'ın cesedi, Kavak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı belirtildi.

